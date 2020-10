Josh Cullen viert zijn transfer naar Anderlecht met een selectie voor de nationale ploeg van Ierland

Josh Cullen is opgeroepen voor de nationale ploeg van Ierland. De kersverse speler van Anderlecht werd door bondscoach Stephen Kenny opgeroepen om Harry Arter, de middenvelder van Nottingham Forest, te vervangen

Het is de eerste selectie van Josh Cullen sinds november 2019. Cullen, toen nog actief bij Charlton Athletic, kwam met Ierland in actie in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Hij speelde toen de hele wedstrijd.

Squad Update | Josh Cullen called up



The @rscanderlecht midfielder has been called into the squad to replace Harry Arter who misses out with a thigh injury



Cullen joined the squad this afternoon with the squad who have just touched down in Bratislava#COYBIG | #SVKIRL pic.twitter.com/uP1N8OO0dD