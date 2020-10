Laurent Jans keerde terug naar België: "Standard wou me echt"

Laurent Jans is terug in België. De Luxemburger kwam transfervrij over van FC Metz.

Jans verliet in 2018 Waasland-Beveren voor een avontuur, maar een groot succes werd dat niet. Het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan de Duitse promovendus SC Paderborn, waar hij wel aan spelen toekwam. "Ik had gesprekken met Benjamin Nicaise, maar ook vooral met Philippe Montanier. De coach gaf duidelijk aan dat hij me al een tijdje volgde en ik voelde dat hij me echt wou." Lang heeft Jans dan ook niet moeten twijfelen om terug te keren naar de Jupiler Pro League. "Iedereen kent Standard. Het is een grote club, dat heb ik onderrvonden toen ik met Waasland-Beveren op Sclessin kwam spelen", vertelt Jans. "Ik ben blij dat de fans nu aan mijn kant zullen staan", lacht Jans.