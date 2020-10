Luka Modric vol lof over onfortuinlijke Eden Hazard: "Enkel blessures kunnen hem stoppen"

Luka Modric hoopt dat Eden Hazard snel weer op het veld staat. De Kroaat is vol lof over onze landgenoot.

Luka Modric draait al enkele jaren mee bij Real Madrid en zag dus al wel wat sterren passeren. Wie zeker in dat rijtje hoort is Eden Hazard, volgens de Kroaat. "Hij is een ongelooflijke speler en ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook nog zal laten zien."

"Alleen blessures kunnen hem afremmen", geeft Modric aan in COPE. "Het is geen gemakkelijke situatie, maar wanneer Hazard echt fit was, heeft hij laten zien tot wat hij in staat is."

"Het is jammer, want we hebben hem echt nodig", sluit Modric nog af. Eden Hazard staat nog enkele weken aan de kant met een spierblessure.