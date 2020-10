Oostende heeft slechts één gebrek: met een killer spelen ze heel het seizoen in de linkerkolom

Weet je, als u eens echt goed voetbal wil zien in België kan u evengoed eens naar KV Oostende gaan kijken. We hadden niet gedacht dit te zeggen voor het seizoen, maar het is van het attractiefste dat we de voorbije weken gezien hebben in de Jupiler Pro League.

Gisteren opnieuw, weliswaar tegen rode lantaarn Moeskroen. Maar hebben die Anderlecht en Charleroi geen punten afhandig gemaakt? Ook Oostende had het lange tijd moeilijk, maar dat lag meer aan het niet afwerken van de kansen dan aan geen oplossingen vinden.

KVO had na de eerste helft gerust al 2- of 3-0 kunnen voorstaan als McGeehan en Vandendriessche wat efficiënter met de kansen hadden omgesprongen. Dat is het enige wat in deze ploeg ontbreekt: een echte killer. Nu was Makhtar Gueye er wel niet bij na vijf gele kaarten in zeven wedstrijden, maar ook hij is niet de man die er 15 gaat maken.

Met een echte afwerker vooraan speelt dit Oostende mee in de linkerkolom heel het seizoen lang. Er is al veel gezegd over de Gegenpressing, maar daardoor wordt er te weinig verteld over het spel dat Oostende speelt in balbezit. Ze weten blindelings waar hun maats lopen.

Dat werd gisteren nogmaals duidelijk. Eéntijdsvoetbal... Daar is serieus op getraind geweest, want - laten we eerlijk zijn - er lopen toch enkele jongens rond die daar vroeger niet in uitblonken. Vandendriessche of Sakala bijvoorbeeld. Er werden ook een paar blinde passes in niemandsland gegeven. Gevallen van flankspelers die niet doorgelopen waren. Maar het bewijst hoe de automatismen erin geslepen worden.

Oostende heeft goed en jong ingekocht. De bedoeling is om een meerwaarde te creëren op jonge spelers om de club zo gezond te houden. Dat is bijvoorbeeld al gelukt met Arthur Theate, die een bijzonder sterk seizoen speelt en ook belofteninternational werd. Maar ook Bataille, Hendry, Tanghe, Ndicka, McGeehan... hun transferwaarde gaat omhoog.

Niet slecht gezien. Goed gecoacht kan dit Oostende het heel veel ploegen moeilijk maken...