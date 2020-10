POLL: Welke club deed de beste zaken op de transfermarkt?

De transfermarkt is gesloten voor de Belgische clubs. Tot gisteren konden de ploegen hun laatste versterkingen aan de kern toevoegen of net die paar overbodige spelers lozen.

Maar wie presteerde nu het beste op de transfermarkt? We zagen enkele recordtransfers, zoals die van Jonathan David naar Lille en die van Jérémy Doku naar Rennes. Was het slim van AA Gent of Anderlecht om hun goudhaantjes te verkopen?

Antwerp verloor met Sinan Bolat, Steven Defour, Kevin Mirallas en Wesley Hoedt heel wat ervaring en talent. Werd dat goed genoeg opgevangen met de komst van onder andere Butez, Verstraete en Lukaku?

Of was verrassend genoeg Eupen het strafst op de transfermarkt? Met Adriano haalde het een voormalige Champions League-winnaar in huis en ook de transfer van Victor Vazquez was straf.

Verder werden bekende namen als Lukasz Teodorczyk, Benoit Poulain, Nill De Pauw en Laurens De Bock terug naar de Belgische competitie gehaald.

Met Noa Lang, Jackson Muleka, Nicklas Dorsch, Mustapha Bundu en Christian Benavente krijgen we er weer heel wat mogelijke smaakmakers bij.