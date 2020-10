Benjamin Nygren trekt nog naar Nederland

De jonge Benjamin Nygren heeft alsnog een nieuwe club gevonden. De aanvaller van Racing Genk trekt naar Heerenveen.

De Nederlandse club huurt Benjamin Nygren voor twee seizoenen van Racing Genk. Na afloop van de uitleenbeurt kan het Nygren ook definitief overnemen via een aankoopoptie. Racing Genk kan als het wil de speler na één seizoen ook terugroepen.

Nygren kwam in 2019 aan bij Racing Genk en scoorde meteen bij zijn debuut. Maar vooralsnog bleef dat het enige hoogtepunt tijdens zijn periode bij Genk.

Bij Heerenveen zijn ze alvast enthousiast over de komst van de aanvaller. "We zochten naar een aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kan. Met Benjamin halen we een kwaliteitsspeler binnen die weet wat er wordt gevraagd op het hoogste niveau. Door zijn komst krijgen we aanvallend meer mogelijkheden."