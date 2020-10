Belgische middenvelder met verleden bij Racing Genk moet op 24-jarige leeftijd noodgedwongen punt achter carrière zetten

Amper 24 jaar zijn en toch al je schoenen aan de haak moeten hangen. Het overkwam Alessio Carlone, ex-jeugdproduct van Racing Genk.

Alessio Carlone kreeg van de dokters te horen dat hij een genetische hartaandoening heeft en dus niet meer zal mogen voetballen. In een emotioneel bericht nam de 24-jarige middenvelder afscheid van het voetbal.

"Op 3 september 2020 rinkelde de telefoon, een telefoon die mijn wereld compleet ging veranderen. De grond zakte onder mijn voeten weg en ik werd sprakeloos. Mijn grootste angst werd werkelijkheid."



"De dokter vertelde me dat er een genetische hartaandoening is gevonden, genaamd ARVC en ik moet per direct mijn voetbalcarrière beëindigen. Ik heb al veel uitdagingen in het leven gehad, maar deze wordt ongetwijfeld mijn grootste. "



"Mijn carrière als speler zit erop en ik heb een te korte maar geweldige tijd gehad. Voetbal heeft me gevormd tot de volwassen persoon die ik nu ben. Het heeft me heel mooie plekken in de wereld laten zien. Hierbij wil ik iedereen bedanken die daar deel van heeft uit gemaakt."

Carlone komt uit de jeugd van Racing Genk. Zijn carrière bracht hem nog lansg clubs als FC Eindhoven, FC Den Bosch en FC Botosani.