Cercle Brugge ziet verrassende rol voor eigen jeugdproduct na vertrek van Mbenza: "We willen hem verder stimuleren"

Cercle Brugge liet op de laatste dag van de transfermarkt Guy Mbenza vertrekken naar Antwerp. Zo blijft er nog maar een echte diepe spits over in de groen-zwarte spelerskern.

Cercle Brugge accepteerde op transfer deadline day een bod van Antwerp op Guy Mbenza. De spits uit Congo-Brazzaville tekende een driejarig contract op de Bosuil. Zo blijft er nog maar een centrumaanvaller over in de kern van Paul Clement: Iké Ugbo.

Thibo Somers en Iké Ugbo

"Wij zijn zeer tevreden over de prestaties van Iké Ugbo en willen ook Thibo Somers verder stimuleren, die als eigen jeugdspeler van grote betekenis is voor ons globaal project", legt technisch directeur Carlos Aviña uit bij Het Laatste Nieuws.

De spoeling is dus dun voorin met alleen Ugbo als centrale aanvaller. De voorbije zes weken was dat echter ook al het geval, want Mbenza kampte toen met een blessure. Ugbo startte zes keer op rij en scoorde tweemaal in drie zeges en drie nederlagen voor de Vereniging.