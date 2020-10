Kleine clubs willen vandaag weer aan competitieformat sleutelen - Quid Croonen en François?

Er staat vandaag een Raad van Bestuur én een Algemene Vergadering op het programma voor de Pro League. Daarin toch wel enkele heikele thema's. Onder andere de posities van voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François. Maar ook de competitieformat voor volgend seizoen...

De kleine clubs - de zogenaamde K11 - zien het niet zitten dat er volgend seizoen al drie dalers zouden zijn. Dit seizoen is er dat nog één rechtstreekse en een ploeg die barrages moet spelen. De kleine clubs willen spreken over volgend seizoen, want door corona zien ze drie zakkers niet zitten.

Daarnaast staat het voorzitterschap van Peter Croonen ter discussie. Weer de K11 ziet meer heil ineen onafhankelijke voorzitter. Het mandaat van Pierre François komt ook ter sprake. Die zou graag een nieuw contract voor twee jaar krijgen, maar niet veel clubs zijn daartoe geneigd.