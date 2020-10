Zeer interessante oefenwedstrijd op het Iberisch schiereiland

Er is natuurlijk het duel tussen de Belgen en Ivoorkust deze week, maar er zijn nog veel meer vriendschappelijke duels.

Zo is er ook het duel tussen Spanje en Portugal, een duel dat wel eens héél erg leuk zou kunnen worden gezien de prestaties van beide landen.

De Portugezen hadden het niet al te makkelijk om het EK te halen, maar een tweede plek na Oekraïne was uiteindelijk voldoende om als titelverdediger het EK te mogen spelen.

Cristiano Ronaldo zit ondertussen al boven de 100 caps voor zijn land, de speler van Juventus rekent op de steun van onder meer Bernardo Silva, Jota, Bruno Fernandes en Joao Felix.

Spanje van zijn kant is ook zeer goed bezig, maar toonde op het EK 2016 en het WK 2018 geen grootste dingen. Tijd om tegen toplanden iets te laten zien dus.

En dan komt een vriendschappelijk duel tegen Portugal misschien wel op het juiste moment, al is het in coronatijden natuurlijk wel bijzonder - Spanje werd enorm getroffen door het virus. Er wordt gerekend op Ansu Fati onder meer om het verschil te maken. Thiago Alcantara is covid-positief en zal dus niet spelen.

