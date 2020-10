Pro League hoopt matchen zonder publiek te vermijden: "De beste manier van  supporteren nu is te supporteren zoals voorgeschreven"

De stijgende coronacijfers en de situatie in Brussel zijn ook voor de Pro League zorgwekkend. Voorlopig hoeven ze geen extra maatregelen qua supportersaantallen in te voeren, maar ze zetten alles op alles om dat zo te houden. Want de situatie kan snel keren.

De gebeurtenissen in Genk en Charleroi hebben vanuit politieke hoek argwaan opgewekt. De Pro League doet er alles aan om de clubs - beperkte - toeschouwersaantallen te laten houden. Het rookverbod in alle stadions was er daar één van.

"De Pro League is in structureel overleg met alle overheden en volgt ook de bepalingen op die de nieuwe maatregelen met zich zouden kunnen meebrengen", klinkt het. "Het gestructureerde en intensieve overleg dat de Pro League opgezet heeft met de verschillende kabinetten en overheidsdiensten verzekeren alvast een directe opvolging na elke speeldag en indien nodig onmiddellijke bijsturing.

Coronalert app

Maar ze willen ook zelf aan opsporing doen van mogelijke brandhaarden. "De Pro League en haar clubs zullen eerstdaags trouwens een brede communicatiecampagne opzetten om de bezoekers van de wedstrijden en alle voetbalfans aan te zetten om de Coronalert app te downloaden om zo de opvolging inzake tracing te faciliteren."

CEO Pierre François wil ook nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om alle maatregelen te respecteren. De heilige vrees zit erin dat ze weer zonder publiek zouden moeten spelen. "We willen benadrukken dat de protocollen bij ons veel beter voor de fans zijn dan in de buurlanden. Als ze dat zo willen houden, moeten de maatregelen gerespecteerd zijn. Ik begrijp dat veel ultras dit momenteel niet zien zitten. Maar de beste manier van supporteren nu is te supporteren zoals voorgeschreven."