Valt Özil naast de spelerslijst van de Premier League? Arteta moet belangrijke knoop doorhakken

Mesut Özil staat al een poos ter discussie bij Arsenal. De Duitser weegt op de loonlast en is niet meer de bepalende speler van weleer. Wordt hij straks definitief opzijgeschoven bij de Gunners?

De transfermercato zit erop in Engeland (voor in- en uitgaande transfers met het buitenland) en de kern van Arsenal is aan de grote kant. Manager Mikel Arteta zal knopen moeten doorhakken, onder meer over wie hij op de lijst zet voor de Europa League en voor de Premier League. Voor de Engelse competitie zal hij nog twee spelers moeten schrappen die niet homegrown zijn.

Mesut Özil is een van de mogelijke slachtoffers, meldt Goal.com. De Duitser kampte met rugproblemen en voor zijn laatste speelminuten moeten we al teruggaan naar de maand maart.

De spelerslijst van de Premier League kan pas halfweg het seizoen worden aangepast...