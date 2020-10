Twee landen willen samenwerken om het WK 2030 naar Europa te halen

De bestemmingen van de volgende twee wereldkampioenschappen liggen vast. Ondertussen is er een nieuwe kandidatuur voor het toernooi in 2030.

Woensdagavond werd de Iberische derby (0-0) afgewerkt en de twee landen maakten van de gelegenheid gebruik om een officiële kandidatuur voor het wereldkampioenschap voetbal in te dienen. Spanje en Portugal willen het WK in 2030 naar Europa halen.

"Weinig zaken brengen meer enthousiasme teweeg dan de mogelijkheid om een Wereldbeker te organiseren en we kunnen ons geen betere partner voorstellen dan Portugal. We gaan de handen in elkaar slaan met de Portugese voetbalbond", klonk het bij de Spaanse federatie.

In 2022 speelt het toernooi zich af in Qatar en in 2026 zijn Mexico, Canada en de Verenigde Staten de gastlanden. Spanje was al eens gastland in 1982. Italië won toen zijn derde Wereldbeker.