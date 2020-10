🎥 Selim Amallah heeft allereerste doelpunt beet voor de nationale ploeg van Marokko

Deze avond staat een vriendschappelijke wedstrijd op het programma tussen Marokko en Senegal. Bij Marokko staat Selim Amallah tussen de lijnen en de Standard-middenvelder maakte ook zijn eerste doelpunt op aangeven van Hakimi.

Het is een oefenwedstrijd met heel wat Belgische connecties, want bij Marokko staan ook Samy Mmaee (STVV) en Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) op het veld. Bij Senegal vinden we Krépin Diatta (Club Brugge) en Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) terug.

GOAAL MOROCCO!! The Atlas Lions take the lead against Senegal after only 10 minutes of play. Achraf Hakimi assists Selim Amallah, who scores his first ever international goal.



