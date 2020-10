Dief bezoekt villa Cristiano Ronaldo en steelt.. gesigneerd truitje

Cristiano Ronaldo heeft een inbreker over de vloer gehad in zijn villa in Madeira, maar die had enkel oog voor een opvallende buit.

Cristiano Ronaldo werd dit jaar de eerste voetballer die zich miljardair mocht noemen en de Portugees heeft zijn eigen hotels, musea, villa's en zelfs een eigen luchthaven. In één van die villa's, op zijn thuishaven Madeira, kwam er deze week een dief op bezoek. De dief had wel een opmerkelijke buit, want na controle bleek Ronaldo twee dingen in zijn huis te missen. Het gaat over een baseballpet en een gesigneerd shirt. Niet bepaald de twee meest waardevolle items in de villa van de Portugees. De politie zou de man ondertussen ook al geïdentficieerd hebben via camerabeelden. Zijn 'buit' zal dus ook niet lang meer in het bezit zijn van de man.