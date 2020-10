Jacky Mathijssen over vlotte overwinning Belgische U21: "Het was een ideaal scenario"

De Belgische U21 heeft deze avond zwaar uitgehaald tegen Wales. De beloften haalden het met 5-0 na doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye, Sambi Lokonga (2x), Bataille en Openda.

De Belgische U21 hadden de wedstrijd snel onder controle, want na 20 minuten stond het al 2-0. Jacky Mathijssen was tevreden over de goede start van zijn ploeg. "Het was een ideaal scenario. We wilden snel scoren en het lukte ook. Zoiets maakt de zaken al een stuk makkelijker voor de rest van de wedstrijd", aldus Mathijssen na de wedstrijd.

Daarna konden de beloften nog drie keer scoren, maar toch was Mathijssen nog op zijn hoede. "Het is nooit gemakkelijk tegen Engelstalige teams. Het is een team dat als een eenheid speelt, met veel inzet en vechtlust, maar daar hebben we op ingespeeld, vooral via onze flanken en onze goede stilstaande fases."

Dankzij deze overwinning doet de Belgische U21 een goede zaak in het klassement. Ze staan aan de leiding in hun groep en hebben zo momenteel recht op een EK-ticket.