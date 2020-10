Roberto Martinez over stand-ins Romelu Lukaku: "Of ik bezorgd ben over hen? Toch wel"

Geen Romelu Lukaku tegen Ivoorkust. Dan was het de beurt aan Michy Batshuayi, al jaar en dag het nummer twee in de spitsenhiërarchie. Batsman scoorde andermaal, alweer zijn negentiende in het shirt van de Rode Duivels.

In de tweede helft kregen ook Divock Origi, weliswaar vanop de linkerflank, en Christian Benteke speelgelegenheid. En dat zal hen deugd gedaan hebben.

Batshuayi kwam in het nog jonge Premier League-seizoen niet verder dan twee korte invalbeurten bij Crystal Palace. Ook ploegmaat Benteke moest het stellen met acht luttele minuten in vier wedstrijden. En Origi? Die speelde nog geen seconde voor Liverpool in de Engelse competitie.

"Of ik me zorgen maak over deze jongens? Ja, toch wel", gaf Martinez na afloop van de partij grif toe. "Spelers hebben nu eenmaal matchritme nodig , en dat is zeker ook voor spitsen het geval. Dat dit geen ideale situatie is, is duidelijk."

Het ziet er, net na het sluiten van de mercato, echter niet naar uit dat er snel veel verandering zal komen in de situatie van de 'stand-ins' van Romelu Lukaku.