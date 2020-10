Steven Defour maakt wederoptreden bij KV Mechelen in oefenpot

Steven Defour keerde deze maand terug naar KV Mechelen, zijn jeugdliefde. Niet om er een contract te tekenen, maar wel om er zijn conditie op pijl te houden.

Of dat contract er nog zit aan te komen, dat valt nog af te wachten. Maar voor de fans die Steven Defour graag eens in een KV Mechelen-plunje willen bewonderen, is vandaag de dag.

Steven Defour start namelijk in de basis tijdens een oefenwedstrijd van AA Gent tegen KV Mechelen. Zo kan Defour toch ook weer wat wedstrijdritme opdoen.

Voor de 32-jarige Defour was het alweer 16 jaar geleden dat hij nog eens een truitje van KV Mechelen mocht aandoen.