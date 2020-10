'Chelsea laat flankspeler nog naar Rusland trekken'

Victor Moses gaat nog van club veranderen.

De Nigeriaanse flankspeler speelde het voorbije half jaar voor Inter Milaan op uitleenbasis, maar daar mocht de 28-jarige Moses niet blijven.

Ook bij Chelsea is het jeugdproduct van Crystal Palace niet meer nodig en dus zoeken club en speler naar een oplossing.

Die zou er nu zijn in de vorm van een definitieve transfer richting Spartak Moskou. Moses zou vandaag zijn medische testen nog afleggen bij de club. De Russische transfermarkt is nog open, in tegenstelling tot die van de andere Europese landen.