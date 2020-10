🎥 Horrorblessure voor Santiago Arias met Colombia

Arias wordt door Atletico Madrid uitgeleend aan Bayer Leverkusen maar zal hoogstwaarschijnlijk voor geen van beide teams nog uitkomen dit seizoen.

Na 8 minuten spelen probeerde Arias te voorkomen dat Venezuela een voorzet kon trappen. Hij ging niet driest in maar het lijkt alsof Venezuela-aanvaller Machis vooral ongelukkig neerkomt op Arias. De voet van Arias komt vast te zitten in de grond en zijn scheenbeen boog 90 graden.

Een verschrikkelijke blessure voor de 28-jare speler. Er staat hem ongetwijfeld een lange revalidatie te wachten. De beelden zijn alleszins huiveringwekkend:

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.



