Nations League: Spanje, Duitsland en voetbaldwergen

Er stond zaterdag heel wat internationaal voetbal op het programma. In de Nations League moesten Spanje en Duitsland opdraven in groep A. Verder werd er nog gespeeld in groepen C en D.

League A

In de League A, de hoogste league, moest Spanje het opnemen tegen Zwitserland en Duitsland naar Oekraïne. Na twee gelijke spelen tegen Zwitserland en Spanje moest Duitsland wel winnen om nog aanspraak te maken op groepswinst en het bijbehorende ticket voor de eindffase van de Nations League.

Duitsland deed wat het moest doen maar niet zonder slag of stoot. De 0-1 kwam via centrale verdediger Matthias Ginter. Na de rust scoorde Goretzka de 0-2 maar die goal kwam met een grote strik van doelman Buschan. De Oekraïnse doelwachter flaterde op een voorzet van Duitsland en liet de bal uit zijn handen glippen. De bal botst pardoes op het hoofd van Goretzka en belandt in de goal.

Verder speelt Buschan een heel goede wedstrijd waardoor zijn flater met de mantel der liefde bedekt kan worden. Oekraïne kan zelfs in de slotfase nog aanspraak maken op een punt want na een domme fout van Sule krijgen ze een penalty. Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) zet zich achter de bal en mist niet.

Spanje won met het kleinste verschil tegen Zwitserland, dat kan u hier lezen.

League C

League B werd overgeslagen in de Nations League waardoor we meteen richting de voetbaldwergen van League C moeten gaan. Luxemburg nam het in groep 1 op tegen Cyprus en won met 2-0. De doelpunten kwamen allebei van Danel Sinani (Waasland-Beveren) op assist van Vincent Thill.

In dezelfde groep won Montenegro ook met 2-0 van Azerbeijdzan. De doelpunten kwamen van Jovetic en Ivanovic. In de stand heeft Montenegro met 9 punten het maximul, Luxemburg volgt met 6 punten, Azerbeijdzan heeft er 3 en Cyprus blijft steken op 0 punten.

League D

Met League D zijn we aanbeland bij de absolute voetbaldwergen. Er werden in groep 1 bovendien niet veel punten gemaakt. De Faröer onving Letland, Andorra moest het opnemen tegen Malta. Beide wedstrijden eindigden op een gelijkspel met als enige verschil dat er in de Faröer nog een keer gescoord werd door beide ploegen. Met het gelijkspel heeft de Faröer nu 7 punten, dat zijn er al 4 meer dan Letland en 5 meer dan Malta en Andorra.

In groep 2 van League D trok Gibraltar naar Liechtenstein, de 5e zege van de dwergstaat. In de groep heeft Gibraltar het maximum van de punten, 6/6. Liechtenstein heeft er 3. San Marino blijft met 0 punten troosteloos laatste staan.