Positief nieuws over sterspeler van Atalanta Bergamo na persoonlijke problemen: "Hij komt binnenkort terug"

Gian Piero Gasperini, de trainer van Atalanta Bergamo, is hoopvol over een terugkeer van Josip Ilicic. De Sloveen is nu al enkele maanden afwezig door persoonlijke problemen, maar hij zou op de weg terug zijn.

Josip Ilicic gaat al enkele maanden door een zware periode. De speler zou met een depressie zitten door de coronacrisis en daardoor miste hij al heel wat wedstrijden. Volgens Gasperini, de trainer van Atalanta Bergamo, zou Ilicic wel op de weg terug zijn. Tijdens een persconferentie sprak Gasperini over de toestand van één van zijn sterspelers. "Hij mist niet veel ritme. Hij komt binnenkort terug, dat zie ik," staat te lezen bij la Gazzetta Dello Sport. Het zou goed nieuws zijn voor Atalanta Bergamo, was Josip Ilicic speelde vorig seizoen uitstekend voor de Italiaanse club. De Sloveense aanvaller was goed voor 21 doelpunten en 9 assists in 34 wedstrijden.