Dejaegere herleeft in de Ligue 2: "Ik voelde dat ik het nog in me had om bij Gent te spelen"

Brecht Dejaegere ruilde na vele jaren dienst bij AA Gent de Buffalo's voor de Ligue 2. Bij Toulouse herlanceert de 29-jarige middenvelder zijn carrière. De moeilijke maanden bij Gent kan hij wel in perspectief plaatsen.

Hij voelt zich weer voetballer na maanden op de bank en in de B-kern van de Buffalo's. "Als voetballer wil je spelen en ik voelde wel dat ik het nog in me had om bij Gent te spelen, maar als je het vertrouwen niet meer krijgt, is het beter om ergens anders dat vertrouwen te verdienen. Hier in Toulouse voel ik dat. Dat wil ik zoveel mogelijk teruggeven aan de ploeg. Het is dus leuk om me weer voetballer te noemen", zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

"Na negen à tien jaar in België te hebben gevoetbald, was dat misschien wel eens goed. Ik voel me opnieuw voetballer, ik voel me hier goed in een mooie stad, ik word hier heel goed ontvangen en krijg heel veel vertrouwen. Dat is het enige dat je als voetballer nodig hebt.”

Zijn periode bij Gent heeft hij wel een plaats gegeven. “Een voetbalcarrière bestaat uit ups en downs. Ik heb veel ups gekend, heel weinig downs. Daar ben ik wel blij om. Maar iedereen krijgt daar wel eens mee te maken. Ik heb het ook altijd van thuis uit mee gekregen om steeds te blijven vechten, zodat je achteraf niet kan zeggen dat je er niet alles aan hebt gedaan."