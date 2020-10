Luka Modric stelt zich vragen over de toekomst en ziet dat zijn leeftijd niet in zijn voordeel spreekt

Luka Modric is aan zijn negende seizoen begonnen bij Real Madrid en zit in zijn laatste contractjaar bij de club.

Met zijn 35 lentes is Luka Modric er zich van bewust dat dit mogelijk zijn laatste seizoen in de Spaanse hoofdstad kan zijn. De Kroatische middenvelder houdt de deur voor een verlengd verblijf nog wel open.

Belangrijk voelen

"Ik bekijk het van dag tot dag en dan zien we wel wat er gebeurt", legde Modric uit bij de Spaanse krant AS. "Een contractverlenging (zijn contract loopt af op 30 juni 2021, nvdr.)? Natuurlijk zou ik graag bij Real Madrid blijven, maar ik ben me bewust van mijn leeftijd en dat de club op zoek is naar de beste oplossing voor het team."

"Ik voel me goed en zolang ik me belangrijk voel, zoals nu het geval is, zou ik graag bij de club blijven. Wanneer dat niet langer het geval is zal ik op zoek gaan naar andere uitdagingen", besloot hij.