Duitse club wil in januari poging wagen voor Radja Nainggolan

Radja Nainggolan zag een transfer naar Cagliari afspringen en doet het jaar uit bij Inter Milaan.

Maar ook in de volgende transferperiode zal de middenvelder weer op heel wat interesse kunnen rekenen. Zo weten Duitse media dat Hertha Berlijn dan een poging zal wagen voor de ervaren middenvelder.

Nainggolan zag met Arturo Vidal een stevige concurrent komen en hoopte zelf nog een transfer te kunnen maken. Cagliari wou hem graag laten terugkeren, maar bereikte geen overeenkomst met Inter.

Het is nog afwachten of Nainggolan onder Conte veel zal spelen. Als dat niet het geval is, dan zal een transfer in januari de volgende stap zijn.