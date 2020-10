Bayern trekt angel uit aanslepende onderhandelingen met sterkhouder: "We gaan hem geen ultimatum stellen"

Het contract van David Alaba bij Bayern München loopt op het einde van dit seizoen af. De onderhandelingen om de overeenkomst te verlengen zitten in een impasse. Al wil de Duitse grootmacht geen oorlogstaal gebruiken.

Bayern München vindt dat Pini Zahavi - in en rond Moeskroen gaan nu enkele belletjes rinkelen - buitensportige eisen stelt. De Israëliër wil dat David Alaba een forse loonsverhoging moet krijgen.

"David zit hier ondertussen al twaalf jaar", klinkt het bij sportief directeur Hasan Salihamidzic. "Hij is één van ons geworden. We gaan hem geen ultimatum stellen of spelletjes met hem spelen."

Engeland ligt op de loer

Ondertussen kijken Manchester United, Manchester City én Liverpool FC toe. Alaba is immers gegeerd in de Premier League. "Maar we gaan er alles aan doen om hem over de streep te trekken", klinkt het bij Der Rekordmeister.