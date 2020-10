Enkele fans van Charleroi gingen over de schreef tegen Standard, competitieleider beboet

Op 4 oktober ontving Charleroi de rivalen uit Luik voor 'le Choc Wallon'. Enkele fans van de thuisploeg gingen over de schreef en dat komt de club duur te staan.

Nog voor het eerste fluitsignaal, tijdens het oplopen van de spelers, was er bengaals vuur te zien in het stadion van Charleroi. Later werd ook nog een vlaggetje in brand gestoken waardoor de brandweer moest tussenkomen.

Bij het laatste fluitsignaal werd de bezoekende doelman, Arnaud Bodart, bekogeld met aanstekers en plastic bekertjes. "Het feit dat de doelman geprovoceerd zou hebben (of de provocaties beantwoordde) is geen verantwoording voor zulk gedrag", aldus het bondsparket.

In een bericht op de eigen website roept Charleroi de eigen supporters op om zich te gedragen. De club riskeert immers zware straffen door het wangedrag van enkele fans. Wat de straf inhield communiceerde de club niet.