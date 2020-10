Kevin De Bruyne wordt beloond voor bloedvorm bij Manchester City

Voor de Rode Duivels was Kevin De Bruyne zondag niet beslissend, maar dat is hij de voorbije maand wel geweest bij Manchester City. Hij werd er benoemd tot speler van de maand.

De 'Etihad Player of the Month' voor september is Kevin De Bruyne. De aanvallende middenvelder troefde Kyle Walker en Phil Foden af in de maandelijkse stemming.

De Rode Duivel speelde in september vier wedstrijden voor Manchester City. Daarin scoorde hij 1 goal en gaf hij 1 assist. Dat deed hij in de 1-3 zege op Wolverhampton.

Vorige week werd Thibaut Courtois bij Real Madrid verkozen tot speler van de maand.