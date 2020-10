Amallah opende zijn rekening bij Marokko en is ambitieus: "De Africa Cup en waarom niet het WK?"

Vrijdag opende Selim Amallah zijn rekening voor de nationale ploeg van Marokko. De aanvallende middenvelder van Standard heeft hoge ambities met zijn land.

In zijn derde wedstrijd voor Marokko scoorde Selim Amallah zijn eerste doelpunt als international. Hij opende de score op aangeven van Achraf Hakimi in de 3-1 zege tegen Senegal (vriendschappelijk).

Een goal die veel betekent voor de middenvelder van Standard. "Het is een droom die uitkomt voor me. Ik zal altijd alles geven in dit shirt", zegt hij in een filmpje van de Marokkaanse voetbalfederatie. "Ik droom ervan om de Africa Cup te winnen! En waarom niet op een WK spelen met Marokko!"