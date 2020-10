Moet AA Gent zijn reis van volgende week nog helemaal herbekijken? Liberec mag mogelijk niet spelen in eigen land

AA Gent moet volgende week zijn uitduel in de Europa League spelen bij Slovan Liberec. Normaal gezien, want in Tsjechië worden de hoogste coronacijfers van heel Europa genoteerd. De competitiewedstrijden werden er al uitgesteld en de kans is dus groot dat het duel elders moet gespeeld worden.

De Tsjechische regering beraadt zich over de Europese matchen. Mogelijk mag er op Tsjechisch grondgebied helemaal niet meer gespeeld worden en dan moet de match bij een buurland gespeeld worden. Dresden ligt op 140 km, maar de UEFA wil enkel matchen in stadions waar er ook de voorbije jaren Europees werd gespeeld. Lubin en Wroclaw in Polen zijn ook opties. AA Gent neemt sowieso enkel strikt noodzakelijk clubmensen mee, weet HLN. Mogelijk moeten ze dus hun bestemming nog wijzigen.