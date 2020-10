Gaat het EK voetbal door zonder supporters? "Verschillende scenario's mogelijk"

In 2021 staat het EK voetbal op het programma, maar het is nog niet duidelijk of er supporters aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden. Door het coronavirus is er nog steeds heel wat onzekerheid en onduidelijkheid.

Gaat het EK voetbal in 2021 door met supporters of niet? Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, kan daar voorlopig nog geen antwoord op geven. "Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Het kan zonder supporters, met supporters of een stadion dat gedeeltelijk gevuld is", vertelde Ceferin in een interview bij ARD.

Voorlopig gaat wel nog alles door zoals het gepland was. "Er wordt niet aan een bubbel gedacht. Als het moet, kunnen we het toernooi nog wat kunnen aanpassen zodat het bijvoorbeeld in minder landen zou doorgaan of zelfs maar in één land, maar ik ben er zeker van dat het EK kan doorgaan."