Johan Walem fier op zijn (voormalige) Beloften: "Fabuleuze talenten"

Johan Walem is dezer dagen bondscoach van Cyprus. Vorig weekend maakte hij de verplaatsing naar Luxemburg en stond hij ons te woord.

Het deed Johan Walem deugd om enkele van zijn voormalige spelers hun debuut te zien maken bij de selectie van Roberto Martinez. Een bekroning op Walems werk bij de U21. "Kunnen deze generatie aflossen? Ik weet het niet, maar eerlijk, wat we de voorbije 4-5 jaar meemaken in België is exceptioneel", legt de bondscoach van Cyprus uit. "Die jonge spelers zijn fabuleus: doorbreken bij de hoofdmacht ondanks hun jonge leeftijd!"

Een kwestie van talent, maar ook van een goed kopje. "Mentaal staan die jongens echt heel sterk. Het intrinsieke talent van jongens als Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden is immens."

Euro 2020, de laatste kans?

De verantwoordelijkheden op de schouders van Walem en zijn opvolger Jacky Mathijssen zijn des te groter aangezien de gouden generatie ooit uitgespeeld zal zijn. "Naar mijn mening zijn er al twee kansen verkeken voor een groep met zo veel individuele kwaliteiten", aldus de ex-bondscoach van de Jonge Duivels.

"De klok tikt, maar we mogen niet alleen naar onszelf kijken. De andere landen evolueren ook. We weten niet waar de concurrentie zal staan en hoe onze spelers het binnen 2, 4 of 6 jaar doen", besluit hij.