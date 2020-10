Scheidsrechters en VAR krijgen mooie loonsverhoging

De scheidsrechters krijgen een loonsverhoging. Dat kwam het Referee Department overeen met de Pro League. De vergoedingen waren de laatste tien jaar ook nooit geïndexeerd.

Groep 3 van de semiprofessionele refs krijgt een salarisverhoging van 1.450 euro naar 1.750 euro. Die verhoging wordt uitgekeerd met terugwerkende kracht vanaf 1 juli, schrijft LDH. Groep 1 - de toprefs - krijgen 2.400 euro en groep 2 2.050 euro, dat blijft dus hetzelfde.

De scheidsrechters uit de A-categorie krijgen er 100 euro per wedstrijd bij. Voor internationale refs (Visser, Van Driessche, Laforge, Lardot, Verboomen, Boucaut en Lambrechts) gaat de matchvergoeding naar 1.600 euro per wedstrijd, voor zij die uitsluitend nationaal actief zijn (Alen, Boterberg, Put,...) wordt dat 1.000 euro per match. De assistent-scheidsrechters gaan van 750 naar 850 euro­.

Ook de VAR-refs krijgen een verhoging per match. De videoref krijgt nu 400 euro per match. Zijn assistenten gaan van 80 naar 200 euro. Alle bedragen zijn bruto.