Geen Dries Mertens tegen IJsland, Martinez geeft een extra woordje uitleg over Kevin De Bruyne

België moet het in IJsland zonder enkele steunpilaren zien te klaren. Eden Hazard, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Dries Mertens moeten de match aan zich voorbij laten gaan.

Dat is wellicht een primeur bij een match met inzet. Ze zijn er om uiteenlopende redenen niet bij. Kevin De Bruyne was de laatste die de selectie verliet. Hij keerde terug naar Manchester City, maar zal hij er ook spelen? "Ik weet het niet, maar Kevin is niet het type speler dat het terrein verlaat als er niets aan de hand is", legde Roberto Martinez uit in La Dernière Heure.

Mertens uit quarantaine

Toch is er van een blessure geen sprake, gaf de bondscoach later aan. "Maar het is beter dat hij terugkeert om zich te laten verzorgen dan dat hij zijn seizoen bij Man City in gevaar brengt. We denken op de lange termijn", aldus de Spanjaard.

Dries Mertens is dan weer niet bij de selectie geraakt. Hij mocht de quarantaine bij Napoli verlaten. De coach bevestigde dat hij de aanvaller niet heeft opgedragen om in allerijl naar Reykjavik af te reizen.

Lukaku zou dan ook niet helemaal zeker zijn voor de match van woensdagavond. Daar leest u hier meer over.