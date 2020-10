Kritische noten rond Brugse stadiondossiers: "Twee stadions in 'een dorp met water rond' is onverantwoord"

Vorige week kreeg Club Brugge een flinke tegenslag te verwerken. De Raad van State keurde de bouwplannen voor het nieuwe stadion af. De politiek wil snel schakelen om het dossier toch nog in orde te krijgen, terwijl journalist Hans Vandeweghe de Raad van State volledig steunt.

Hans Vandeweghe was te gast in 'De Tribune' op Radio 1 en liet zich kritisch uit tegenover de bouwplannen die Club en Cercle Brugge hebben. Ze willen in de toekomst en met de steun van de stad Brugge allebei een eigen voetbaltempel. Bij Club zijn die plannen het meest concreet, maar vorige week keurde de Raad van State die af.

Stadion delen

"Men wil van een voetbaloppervlakte van 21 naar 70 hectare gaan. Slecht bestuur dat door de Raad van State afgestraft mag worden", aldus Vandeweghe. "De clubs zetten het stadsbestuur onder druk. Twee stadions in Brugge - een dorp met water rond - is maatschappelijk niet verantwoord."

Dat wil niet zeggen dat hij de teams geen nieuw stadion gunt. "Een renovering of een nieuw stadion op de huidige locatie of elders. Waarom niet? Als het maar op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Als ze in München of New York een stadion kunnen delen, dan moet dat ook kunnen in Brugge."