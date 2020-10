Ook Axel Witsel klaagt over heikel punt bij de Rode Duivels: "Het houdt geen steek"

De overvolle kalender is een gespreksonderwerp bij de Rode Duivels. Kevin De Bruyne uitte zijn onvrede al over de opeenstapeling van matchen in club- en interlandverband en ook Axel Witsel is er niet mee opgezet.

Na een korte zomerbreak stapelen de wedstrijden in club- en interlandverband zich op. Deze interlandbreak staan er voor de Rode Duivels zelfs drie wedstrijden op het programma. "Het is niet makkelijk, maar we hebben geen keuze. Wat is het punt van die vriendschappelijke match voor de Nations League? Dat houdt geen steek", kaartte Axel Witsel aan op de persconferentie.

Makkelijker met Eden en Kevin

Tegen IJsland moeten de Rode Duivels echter opnieuw vol aan de bak. De leidersplaats op de FIFA-ranking staat immers op het spel. En er moet iets worden rechtgezet na de uitschuiver in Wembley.

"We waren gefrustreerd na afloop van de match tegen Engeland. Dat mag ook, want ze waren niet echt beter dan wij", oordeelde de ervaren middenvelder. "Het klopt dat het makkelijker is met Eden en Kevin, maar we beschikken over een hele groep die het verschil kan maken."