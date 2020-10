Romelu Lukaku komt terug op het niet ophalen van Europa League-medaille: "Ik kon dat op dat moment niet"

Hoewel hij de teleurstelling al verteerd heeft, blijft de nederlaag in de Europa League een moeilijk moment in zijn carrière voor Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku zorgde voor wat commotie door zijn medaille niet op te halen na de wedstrijd. Tegenover de RTBF legt hij uit waarom hij dat niet deed.

Op 21 augustus, na het missen van de Europa League-titel en vooral het scoren van het eigen doelpunt dat de ondergang van Milaan inzette, had de Rode Duivel niet de kracht om zijn medaille te halen. "Ik ben een zeer slechte verliezer, moet ik toegeven. Maar dat heeft me al mijn hele leven geholpen om juist vooruit te geraken. Ook nu, met de Europa League," legt hij uit.

"Het gaf me het verlangen en de energie om beter te doen."

Big Rom' had niet de kracht om de prijsuitreiking bij te wonen. "Ik kon niet gaan. Op dat moment kon ik dat niet. Ik kon het gewoon niet. En ik heb er geen spijt van. Het is geen gebrek aan respect voor Sevilla. Ze verdienden het om te winnen."

En hij komt terug op de frustratie die hij die avond voelde. "Je hele leven werk je om tot zulke momenten te komen. Je begint goed in de finale en uiteindelijk verlies je door wat twijfel in je hoofd. Je zegt nee, ja, en bam, owngoal. Op dat moment zei ik 'niet nu'. Maar het gaf me een bepaalde energie, een bepaald verlangen om het beter te doen. Dan zie ik het positieve, en niet het negatieve.