San Marino maakt einde aan onwaarschijnlijke reeks van nederlagen én zorgt voor een primeur op verplaatsing

Veertig opeenvolgende nederlagen. Daar wil je niet mee thuiskomen, zelfs niet als je een Europese voetbaldwerg bent. Dinsdag heeft San Marino eindelijk een einde kunnen brengen aan haar miserabele reeks. Op het veld van Liechtenstein werd met 0-0 gelijkgespeeld en dat leverde een eerste puntje sinds 2014 op. Er zat zelfs meer in, maar een doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Bondscoach Franco Varrella pakte zo zijn eerste punt als selectieheer van San Marino. De Italiaan is overigens de eerste buitenlandse bondscoach voor het land. Nog een straffe statistiek: dit was het eerste puntje op verplaatsing ooit! En het vierde in totaal...

San Marino have ended a 40-game losing streak and kept a clean sheet away from home for the first time in their 30-year history. 🇸🇲 pic.twitter.com/xZXleR6ASv