Thibaut Courtois niet fit genoeg voor de Rode Duivels, maar dit weekend wel gewoon in doel bij Real Madrid?

Thibaut Courtois was niet fit genoeg om te spelen bij de Rode Duivels en bleef in Madrid. Toch zou hij dit weekend gewoon in doel staan tegen Cadiz.

De heupblessure die Thibaut Courtois opliep voorafgaand de interlands zal toch niet van die aard zijn geweest dat Courtois een tijdje aan de kant zal staan. De Rode Duivel bleef eerder uit voorzorg weg van de interlands. Volgens Marca zal Courtois dit weekend tegen Cadiz gewoon in doel staan bij Real Madrid. Nadien volgen nog de clashes tegen Barcelona en Shakhtar Donetsk. Dat geeft ook meteen aan hoe serieus de Rode Duivels de Nations League nemen. Zo werd ook Kevin De Bruyne weer richting Manchester gestuurd en hoefde Mertens niet terug te keren van Napoli.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg IJsland - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.