Antoine Griezmann komt met duidelijke boodschap aan het adres van Ronald Koeman: "Deschamps weet waar hij me moet zetten"

Bij Barcelona wil het nog niet lukken voor Antoine Griezmann, maar bij Frankrijk was hij weer in goede doen.

Met een prachtig doelpunt zette hij Frankrijk op weg naar de zege tegen Kroatië, een heruitgave van de gewonnen WK-finale in 2018. "Dit moet één van mijn mooiste doelpunten zijn. Ik probeerde hem goed te raken en hij ging er goed in."

Het is toch opvallend. Hoe goed Griezmann speelt bij Frankrijk, zo zwak presteert hij voor Barcelona. Didier Deschamps had al eerder aangegeven dat Koeman de Franse spits op een verkeerde manier gebruikt en ook Griezmann had een duidelijke boodschap voor Koeman.

"Ik voel me goed. De trainer weet waar hij me neer moet zetten, dus ik maak gebruik van de situatie, de positie en het vertrouwen van de trainer en m'n ploeggenoten."