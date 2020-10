Dodi Lukebakio enige Rode Duivel die geen speelminuten kreeg: "Vreemde beslissing"

Dodi Lukebakio werd voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels en de jonge aanvaller zal toch met gemengde gevoelens terugkeren naar Duitsland.

Zo zal hij tevreden zijn eindelijk opgeroepen te zijn geweest voor de Rode Duivels. Het was voor Lukebakio zijn allereerste selectie ooit, nadat hij wel alle jeugdcategorieën doorliep.

Maar Lukebakio was ook de enige die geen speelminuten kreeg bij de Rode Duivels, reservedoelmannen Davy Roef en Thomas Kaminski buiten beschouwing gelaten. Bij La Dernière Heure begrijpen ze die keuze van Martinez niet.

“Martinez benadrukte aan het begin van de interlandbreak dat het de bedoeling was om iedereen in actie te laten komen. Nieuwelingen als Bornauw en Vanheusden kregen een kans. Zelf Hendrik Van Crombrugge kreeg minuten. Lukebakio is de enige veldspeler die geen deel uitmaakte van Martinez’ plannen. Een vreemde beslissing van de bondscoach."