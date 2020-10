Coronabesmettingen bij Waasland-Beveren lopen op naar 9, match tegen Oostende wordt zo goed als zeker uitgesteld

De eerste wedstrijd in 1A die uitgesteld gaat worden door corona zit eraan te komen. Waasland-Beveren heeft de laatste twee testen positief teruggekregen en zit nu aan negen besmettingen van A-kernspelers.

Vanaf zeven besmettingen bij de A-kern mag een wedstrijd volgens het coronaprotocol uitgesteld worden. Bij Waasland-Beveren zijn ze bijna genoodzaakt om de wedstrijd te verzetten, want het gaat om heel wat basisspelers of potentiële basisspelers.

De wedstrijd tegen KVO is ook belangrijk voor de mannen van de Freethiel en er is dan ook weinig twijfel dat ze het coronaprotocol gaan inroepen. De besmette spelers zitten in quarantaine, maar morgen volgt er een nieuwe testronde. Dan wordt de definitieve beslissing genomen, maar de kans is klein dat de besmette spelers morgen negatief gaan testen.