Pro League vreest voor nieuwe maatregelen, maar: "Zolang de competitie maar kan doorgaan"

De mogelijke verscherping van de coronamaatregelen op vrijdag zouden ook een ferme impact kunnen hebben op het voetbal. Daar houden ze het hart stilaan vast.

De Pro League houdt er rekening mee dat het wel eens gedaan zou kunnen zijn met de supporters in de stadions vanaf volgend weekend. "We zien wel wat er zal beslist worden, maar we zien ook wat er in Nederland en Frankrijk aan het gebeuren is", aldus woordvoerder Stijn Van Bever.

Protocollen

Voor de clubs zou dat naar inkomsten toe een bijzonder harde dobber zijn, maar voor de Pro League is het doorgaan van de competitie op zich natuurlijk het belangrijkste.

"Zolang de competities maar kunnen doorlopen", klinkt het. Al hopen ze op het beste - temeer de voorbije weken het voetbal op zich niet echt als een bron van verspreiding werd gezien en de coronaprotocollen van de Pro League op zich zeer goed werken.