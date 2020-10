Roberto Mancini steekt zijn bewondering voor Nederlands international niet onder stoelen of banken: "Wat een geweldige speler is me dat"

Roberto Mancini zag zijn Italië gelijkspelen tegen Nederland. Italië was wel de betere ploeg en had dan ook de betere kansen, maar na afloop had Mancini het maar over één speler.

Over de wedstrijd zelf was hij kort. "We hadden hier altijd moeten winnen gezien de kansen die we hebben gehad. Zeker die kans van Immobile had erin gemoeten." Maar de meest opvallende speler liep bij de tegenstander volgens Roberto Mancini. De Italiaanse bondscoach was vol lof over Frenkie De Jong. De middenvelder van Barcelona speelde dan ook een puike partij. "Hij speelde fantastisch. Wat een geweldige middenvelder is me dat. Ik heb echt genoten van zijn spel. Hij is zonder twijfel een van de beste middenvelders van dit moment", zei Mancini.