Spaanse media twijfelen niet meer: "Eden Hazard geraakt niet fit voor Clasico"

Bij Real Madrid hoopten ze hem nog tijdig te kunnen recupereren, maar de Spaanse media weten het nu wel zeker. Opnieuw geen Clasico voor Eden Hazard.

Eden Hazard moest vorig seizoen ook al beide Clasico's aan zich voorbij laten gaan door een enkelblessure en ook dit seizoen zal hij niet tijdig fit geraken, vanwege een spierblessure.

Eden Hazard heeft de groepstrainingen nog niet hervat en werkt nog steeds indoor. Marca weet dat het te kort dag is voor Eden Hazard om tijdig fit te geraken. En bij Real Madrid willen ze geen risico nemen met de Rode Duivel.

Volgens Marca is het ook niet enkel en alleen een blessure die Eden Hazard aan de kant houdt. Real Madrid wil ook het zelfvertrouwen terugzien bij Hazard. Met een half fitte Hazard in de Clasico is de kans groot op een bleke prestatie, net zoals vorig seizoen in de Champions League tegen Manchester City.

Dan zal de kritiek weer oplaaien en dat willen ze bij Real Madrid vermijden. De wedstrijd tegen promovendus Huesca wordt het nieuwe doel van Hazard.