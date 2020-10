🎥 Mourinho over het waarom hij niet in het boek van Wenger staat: "Omdat hij me nooit kon kloppen"

"Omdat hij me nooit kon kloppen", reageerde hij meteen. "Ik begrijp het wel hoor. Een boek moet iets positiefs zijn en over iets waar je trots op kan zijn. Hij heeft geen enkele keer van mij kunnen winnen, dus ik begrijp de situatie wel." Legendarische uitspraak alweer!

😅 "Because he never beat me."



😂 Jose Mourinho on why he doesn't feature in Arsene Wenger's new book! pic.twitter.com/q8SxGcB4UC