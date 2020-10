Buitenlandse interesse voor sterkhouder van Anderlecht, maar hij heeft andere plannen

Sinds zijn komst vorige winter heeft Amir Murillo al heel wat mooie dingen laten zien bij Anderlecht. Dat ging niet onopgemerkt voorbij in het buitenland, maar de Panamese rechtsachter heeft een duidelijk plan.

Amir Murillo miste nog geen enkele minuut bij RSC Anderlecht. Niet in het vorige seizoen, net na zijn transfer, maar ook dit seizoen niet. Twee keer acht wedstrijden als titularis, zonder gewisseld te worden. De Panamees speelt altijd zijn wedstrijd en zorgt voor de nodige aanvallende impulsen.

Dat is niet onder de radar gebleven. Zijn entourage bevestigde bij Het Laatste Nieuws dat er clubs uit grote buitenlandse competities naar Murillo hebben geïnformeerd. Een vertrek zit er echter niet aan te komen.

Niet langs de kant van Anderlecht, dat wel een stabiele pion kan gebruiken in de defensie. Niet langs de kant van Murillo, zo blijkt uit zijn reactie bij HLN. "Ik voel me goed hier. Mijn droom is om met Anderlecht Champions League te halen. Moet lukken."