Losada moest puzzelen: alle diepe spitsen zijn onbeschikbaar

Beerschot speelt om 18u30 tegen STVV. De Ratten hebben wel wat problemen. Zo missen ze zowat iedereen die ze diep in de spits kunnen zetten.

Musashi Suzuki valt af, want hij is ziek. Hij testte positief na de interlands en moest in quarantaine. Ook Noubissi en Eleke zijn niet klaargeraakt. Daardoor moeten lichtgewichten Brogno en Tissoudali de aanval bezetten.

Van den Bergh en Vorosovskyi krijgen de voorkeur op Bourdin en Van den Buijs.