Smaakmakers James Rodríguez en Calvert-Lewin starten voor Everton, Adrian en Thiago Alcántara in de basis bij Liverpool

Deze middag staat de Merseyside Derby op het programma tussen Everton en Liverpool. Er staat misschien wel meer op het spel dan in de andere derby's van de voorbije jaren, want Everton is voorlopig de verrassende leider in de Premier League.

Everton doet het uitstekend dit seizoen. Ze hebben het onder meer te danken aan de nieuwkomers, want James Rodríguez, Allan en Doucoure doen het zeer goed. Hun aanvaller, Dominic Calvert-Lewin, scoort dan weer aan de lopende band, want hij scoorde dit seizoen al 6 doelpunten in 4 wedstrijden in de Premier League.

Bij Liverpool is het vandaag opnieuw uitkijken naar Thiago Alcántara. De Spaanse middenvelder was er op de vorige speeldag niet bij door een positieve coronatest. Het is ook uitkijken naar Adrian, want hij maakte in de vorige wedstrijd (7-2 nederlaag tegen Aston Villa) geen goede beurt.