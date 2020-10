Hij durft alles! Didier Lamkel Zé gaat op zijn gemak naar Beerschot-STVV kijken

Didier Lamkel Zé verveelde zich zaterdagavond. Dan maar een avondje voetbal kijken. Gelukkig voor hem speelde een andere Antwerpse ploeg op zaterdagavond. Of het slim was om naar Beerschot-STVV te gaan kijken, laten we in het midden.

Volgende week staat de derby tussen de twee ploegen op het programma. Daar zal Lamkel Zé wel niet bij zijn, want hij is intussen al persona non grata geworden bij Ivan Leko. Dan maar doodleuk bij de aartsrivaal in de tribune gaan zitten? De Kameroener durft dat.

Hij zette een foto van het stadion op zijn Instagram, maar verwijderde dat even later. Spijtig genoeg was dat intussen al rondgegaan bij de Antwerp-fans. Benieuwd of ze daar bij The Great Old gaan mee kunnen lachen.